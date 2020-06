Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Le contrattazioni oltreoceano proseguono all'insegna dell'euforia, l', che balza del 2,04%.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,60%. L'è sostanzialmente stabile su 1.725,5 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 37,2 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +177 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,35%.in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,39%, svettache segna un importante progresso del 2,96%, e vola, con una marcata risalita del 2,84%.Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo del 3,46%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 21.394 punti.Ottima la prestazione del(+2,68%); sulla stessa linea, in netto miglioramento il(+2,53%).Buona la performance a Milano dei comparti(+6,85%),(+5,68%) e(+4,89%).Tra idi Milano, in evidenza(+9,03%),(+7,76%),(+7,34%) e(+6,62%).di Milano,(+10,75%),(+6,30%),(+5,09%) e(+4,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,29%.