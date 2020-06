Bonomi a Stati Generali: "Cig anticipata da noi, ora Stato paghi"

(Teleborsa) - Toni accesi nella quarta giornata deglidell'Economia a Villa Pamphilij a Roma. A intervenire in maniera piuttosto netta è stato il pr, che ha aperto la sessione dei lavori e che ha chiesto allo Stato di mantenere fede agli impegni presi, a iniziare dalla"Lae così sarà per ulteriori 4 settimane", scrive su Twitter il numero uno degli industriali, ricordando "i gravi ritardi anche per le procedure annunciate a sostegno liquidità. Le misure economiche italiane si sono rivelate più problematiche di quelle europee".commessi da tutti negli ultimi 25 anni.", si legge ancora sul profilo social di Bonomi."Chiedo immediato rispetto per sentenza magistratura che impone, impropriamente pagate da imprese e trattenute dallo Stato nonostante la sentenza della Corte di Cassazione che ne impone la restituzione", ha poi concluso il presidente di Confindustria.Nel corso della giornata sono attesi gli interventi di Ance, Anfia, Confapi, Confimi, Unimpresa, Confimpreseitalia, Confetra, Confservizi, Conflavoro Pmi Ucid, Finco, Cepi.