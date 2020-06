MES, Gualtieri: "Attraente avere prestiti a tasso zero, valuteremo"

(Teleborsa) - "Per l'Italia avere dei prestiti a tasso zero èperchè fa risparmiare delle risorse in interessi. E' chiaro che il Governo valuterà con grande attenzione" la scelta sul Mes "non appena il negoziato sarà completato". Lo ha detto il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, alspecificando che la fase 3 rappresentaper il rilancio del Paese."Ora - prosegue il Titolare del Tesoro - siamo concentratissimi sull'implementazione delle misure della Fase 1, sul capire come gestire e governare la transizione della Fase 2" e "stiamo predisponendo lache è quella del rilancio del Paese e dell'Europa" su un "piano ambizioso".L'Italia, osserva Gualtieri, ha avuto "un tasso di crescita media negli ultimi anni dello 0,8%, al di sotto di quello degli altri Paesi, un tasso di crescita potenziale uguale nella sostanza e dobbiamo raddoppiare il nostro tasso di crescita medio e potenziale; dobbiamo portare il nostro tasso di occupazione da 63 al 72%" e tutto ciò potrà essere fattoNon tornare come prima, maquesta la via obbligata da imboccare, "rafforzando e accelerando quelle trasformazioni che già erano nel programma del nostroe noi vogliamo farlo e stiamo lavorando anche in questi Stati Generali per predisporre un piano ambizioso", ha sottolineato Gualtieri, fiducioso sul fatto che al di là di polemiche e discussioni che a volte appaiono sopra le righe, "l'Italia saprà affrontare questa prova e uscirne più