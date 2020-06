Brexit, Barnier: Londra ha chiesto di ridiscutere tutela DOP

(Teleborsa) - "Ilha chiesto persino di riaprire l'intera questione" dei prodotti a indicazione geografica"che sono chiaramente protette nell'accordo di recesso".Lo ha dichiaratocapo negoziatore UE della Brexit, facendo un riassunto del negoziato. La richiesta sui prodotti a indicazione geografica, come quelle sugli aiuti di Stato e la concorrenza, i servizi finanziari e la protezione dei dati, "tra Londra e Bruxelles.Proprio nelle scorse ore, dopo mesi di stallo, sembrava essere arrivato qualche segnale incoraggiante conche "hanno concordato che occorre dare un nuovo impulso ai negoziati" sulle relazioni future e sostengono i piani" decisi dai "capo negoziatori di intensificare i colloqui a luglio per creare le migliori condizioni per concludere e ratificare un'intesa prima della fine del 2020. Questo include, se possibile, trovare un'intesa preliminare sui principi che sottostanno a qualsiasi accordo".E' quanto riportava una nota congiunta, al termine dell'incontro di due giorni fa tra i vertici delle istituzioni Ue, Charles Michel, Ursula von der Leyen e Davide Sassoli, ed il Premier britannico, Boris Johnson. Ma, a quanto pare, la strada resta ancora in