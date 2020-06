Mediaset: respinto reclamo Vivendi contro progetto MFE

Mediaset

(Teleborsa) - Ilha respinto reclami presentati dae dacontro il provvedimento di primo grado emesso dallo stesso Tribunale il 3 febbraio scorso in merito alla vicenda Mediaset-Secondo i giudici, infatti, la multinazionale francese "si è comportata non da socio ma daopponendosi al progetto MFE di"."Vivendi si pone obiettivamente in situazione dicon Mediaset sul piano dell'espansione nei mercati europei dei media. Ne consegue che – continua l'ordinanza – valutata la posizione delle due società è facile riconoscere che Vivendi ben può trovare funzionali ai suoi amplissimi interessi strategie di limitazione e compressionedi"."Priva di fondamento" secondo i giudici la posizione sostenuta da Vivendi in merito al progetto"secondo cuiin questione sarebbe unanimemente criticata da advisor indipendenti'".Infine ilsmentisce Vivendi anche sull'assenza di valore industriale: "l'operazione di Fusione presenta una consistente razionalità economica e commerciale – si legge nel dispositivo – e costituisce per il gruppoun importante obiettivo strategico per costituire un player leader nel mercato europeo dellae dei".