Banche, sì alla pluralità senza compromettere concorrenza e solidità

(Teleborsa) - Unè elementoper sostenere le garantire la. E' quanto messo in luce da un'sul sistema bancario intitolata "L’interazione concorrenziale nel settore bancario. Dimensioni e pluralità: rischi e opportunità per le imprese".I dati mettono in evidenza che s favore dellasi esprime il, ma anche ile che un sistema bancario concorrenziale ha un ruolo fondamentale nelalle impresee la(lo sostiene oltre il 90% delle grandi imprese ed una percentuale di poco inferiore di PMI).Nella percezione delle imprese, ilè composto oggi da, Banche Popolari, BCC).E se da un lato eventualitra soggetti bancari e la conseguentepotrebbero portare – secondo l’opinione di poco meno del 60% delle imprese interpellate - a undel grado didelle banche e stabilità del sistema creditizio in generale, dall'altro è opinione ampia e condivisa trasversalmente che ciò è possibile soloLa dimensione plurale del sistema bancario, però, risulta, che nel vissuto delle imprese afferisce a una dimensione non meramente economica, patrimoniale e finanziaria e si colloca oggi ai primi posti tra le discriminanti di scelta dell’interlocutore creditizio (al primo per le micro imprese al terzo per le medio-piccole e grandi).Nell’ottica concorrenziale appare dunque chiara la direzione auspicata dalle imprese: un(circa il 70% delle risposte positive).E ciò diventa più che mai fondamentale in un sistema bancario – come quello italiano – che da lungo tempo soffre di un’importantea soprattutto da parte della base più ampia e fragile del sistema produttivo rappresentato dalle, che per loro natura sono maggiormente esposte al rischio di credito: solo il 47% delle micro imprese dichiara di avere abbastanza o molta fiducia contro il 53% che nutre poca scarsa fiducia nel sistema bancario).