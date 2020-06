HLD in trattativa esclusiva per quote maggioranza di TSG Group

(Teleborsa) - Ilcomunica di essere inper l'acquisizione di unaTSG Group, società leader in Europa in soluzioni e servizi dedicati alla, ha sede in Francia ed presente a livello internazionale in oltre 30 paesi con 4000 dipendenti e una cifra d'affari di circa 650 milioni di euro. In dettaglio, in Italia genera il 10% circa del fatturato totale, con sei sedi logistico-operative e 350 dipendenti.L'ingresso di HLD nel capitale di TSG ha l'obiettivo di "assistere il management e gli attuali azionisti nell'esecuzione di una strategia di sviluppo che miri a posizionare la società come leader di riferimento nello sviluppo delle infrastrutture multi-energia (elettricità, gas naturale, idrogeno e bio-carburanti), ormai indispensabili per un mercato così diversificato come quello delle energie per la mobilità", si legge in una nota del Gruppo.L'operazione, ricorda HLD, dovrà essere sottoposta al vaglio delle rappresentanze sindacali coinvolte come da normativa francese e delle autorità garanti della concorrenza e del mercato.