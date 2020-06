Giornata all'insegna delle vendite per i mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Prosegue in affanno la seduta a Wall Street, che vede cadere l'del 3,14%.Lieve calo dell', che scende a quota 1,127. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.766,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 5,87%, scendendo fino a 38 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +173 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,26%.pesante, che segna una discesa di ben -3,43 punti percentuali, seduta drammatica per, che crolla del 3,11%, e sensibili perdite per, in calo del 2,92%.A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso del 3,42%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 20.911 punti.Depresso il(-2,58%); come pure, in netto peggioramento il(-2,3%).Risultato negativo a Milano per tutti i settori.Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-6,04%),(-4,86%) e(-4,41%).In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,19%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 5,84%.In apnea, che arretra del 5,72%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,30%.di Milano,(+3,17%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,83%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,42%.Affonda, con un ribasso del 5,08%.Crolla, con una flessione del 4,68%.