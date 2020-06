Bresaola Valtellina, impatto lockdown (-23%) già alle spalle

(Teleborsa) - Ilduramente il mercato della, dopo un 2019 positivo ed un inizio 2020 altrettanto buono. Il settore ora si sta riprendendo e. E' quanto sottolinea, all’indomani del rinnovo della carica di Presidente del, un comparto vitale per l’economia della provincia di Sondrio.Dopo un eccellente, che ha registrato unadi 13.820 tonnellate (sul 2018) per un valore di 490 milioni di euro (+8%), e un(+7,4% a volume e 1,8% a valore) lahanella prima fase dell’. Il Consorzio ha stimato unaa volume (- 800 mila kg, corrispondenti a oltre 28 milioni di euro in valore al consumo). Ma emergono segnali positivi di ripresa già dall'ultima settimana.Franco Moro sottolinea che "laha reagito in maniera responsabileper i lavoratori e con senso di responsabilità per far arrivare il prodotto nei punti vendita, e dopo una prima sofferenza per le conseguenze del virus,. Abbiamo affrontato la situazione con grande determinazione fin dall’inizio e ora guardiamo al futuro con un approccio nuovamente positivo e con la volontà di far ripartire il settore".