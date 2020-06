Unaitalia: nessun focolaio nei macelli italiani

(Teleborsa) -l’Associazione che rappresenta la quasi totalità della produzione avicola nazionale, conferma ile prende le distanze da quanto sta accadendo all’estero (Europa e USA), dove stanno esplodendo nuovi focolai di Covid nei macelli..Secondo i dati diffusi oggi dall’Associazione crescono nel 2019 la(pari a 1.324.000 tonnellate +0,8% sul 2018) e184.300 tonnellate, +4,2%) mentre rimane, pari a 4,5 miliardi.Le carni avicole rimangono le più consumate nelle case italiane (35%), seguite dalle carni bovine (33%) e suine (20%). Nel primo trimestre 2020 forte crescita nei consumi nelladi carni bianche (+8,9%) e di uova (+14,1%) il prodotto più acquistato durante il lockdown, mentre rimane forte l’incertezza legata alla crisisulla filiera avicola a causa della chiusura di interi canali di vendita, a partireLecrescono nei consumi (20,45 kg procapite +0,2% sul 2018), grazie a una filiera 100%, sempre più apprezzata dagli italiani, ma anche di un rinnovato slancio, in linea con quello dellain Ue (+5%). Nell’ultimo anno il pollo italiano, infatti, ha acquistato in competitività, grazie soprattutto alle performance sui mercati Ue come Germania, che assorbe oltre il 40% dell’export avicolo italiano, Grecia (13%) e Francia (7%).Sul fronte delle, l’Italia ha prodotto nel 2019, 12 miliardi 258 milioni di uova (+0,04% rispetto al 2018) e il fatturato complessivo del comparto nel 2019 si è attestato sui 2,5 miliardi di euro. Complessivamente le aziende associate a Unaitalia – che rappresentano oltre il 90% della produzione avicola del Paese - hanno fatturato, e dato lavoro a 64mila persone, tra la fase di allevamento (38.500) e quella di trasformazione (25.500).