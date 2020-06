BCE, Schnabel: "Confortati da dotazione PEPP"

(Teleborsa) - Il, varato dalla BCE, si confermada prorogare se la situazione dovesse peggiorare così come da interrompere in anticipo se le condizioni dei mercati fossero molto più favorevoli del previsto.Lo ha confermato, componente del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea e tra i principali responsabili della politica monetaria della banca.Intervenuta a un convegno online dell'Institute of International Finance, Schnabel ha evidenziato che le "condizioni dei mercati sono migliorate ed è una buona notizia perché ci dice che mercati non hanno bisogno" di interventi "nella stesa misura" di quelli fatti nelle scorse settimane."La situazione si è calmata un po' e ovviamente questo tiene conto di diversi fattori", ha aggiunto, sottolineando che proprio per questo del"Si potrebbe anche decidere, ma al tempo stesso se", ha spiegato, confermato che "al momento" che a inizio giugno è stato prolungato di 6 mesi con l'aggiunta di 600 miliardi di euro di acquisti di titoli a 1.350 miliardi totali."È molto probabile che la ripresa sarà lenta e questo avrà conseguenze a medio e lungo termine per quanto riguarda la struttura dell'economia", ha aggiunto.