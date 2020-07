Bonus Vacanze, intesa Abi-Confindustria Alberghi per cessione del credito

(Teleborsa) - Nel quadro del provvedimento, contenuto nel DL Rilancio e operativo da oggi,hanno stipulato un Protocollo di intesa per favorire l’efficientamento dei processi di gestione dele quindi facilitare l’operatività la diffusione di questo strumento.Il Dl Rilancio ha previsto un bonus – il "tax credit/bonus vacanze" – per icon un reddito ISEE fino a 40.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020. Tale bonus, pari a un massimo di 500 euro per nucleo familiare, è usufruibile per l’80% comesul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio, il restante 20% comediin sede di dichiarazione dei redditi della famiglia.Lo sconto dell'80% sarà rimborsato al fornitore del servizio sotto forma didida utilizzare esclusivamente in, con facoltà, in alternativa, di cessione a terzi, anche a banche o intermediari finanziari, come previsto anche dalemanatodelleil 17 giugno, oltre a promuovere una corretta e completa informazione, spiegano in una nota, intendono favorire iniziative e accordi volti all'efficientamento deiin particolare per quanto riguarda la cessione dei crediti e la rapida messa a disposizione di risorse liquide per le"In questa fase così delicata per il settore che si trova ad affrontare una difficile ripresa dell’attività con una forte carenza died unaancora molto debole – ha dichiarato, Vice Presidente Confindustria Alberghi – abbiamo siglato il protocollo con ABI a supporto delle imprese per cercare di favorire la diffusione del Bonus Vacanze attraverso una migliore conoscenza dello strumento e specifici approfondimenti utili a semplificarne la gestione"."Il protocollo che abbiamo firmato con Confindustria Alberghi è una ulteriore iniziativa del mondo bancario a supporto della ripresa del nostro Paese – ha dichiarato, Direttore generale dell’Abi – che si affianca alle altre numerose iniziative che in questi mesi sono state attivate dall’Associazione Bancaria e dalle singole banche per contrastare gli effetti economici della diffusione del".