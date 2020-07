Mercato lavoro USA, occupati in crescita a maggio trainati da terziario

(Teleborsa) -dopo l'emorragia di posti di lavoro registrata durante il lockdown. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento didopo i 3,065 milioni del mese precedente (dato rivisto al rialzo da una iniziale -2,7 milioni). Ledagli analisti indicavano però un aumento più marcato di circa di unità.E' quanto anticipa il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì prossimo, 3 luglio 2020.La crescita è sempre determinata dal(+1,9 milioni), in particolare quello(+961 mila) e da quelli dei Trasporti ed utilities (+288 mila) e Istruzione e Salute (+283 mila). Nel settorei nuovi posti di lavoro sono saliti di 88 mila unità, mentre in quello dellec'è un aumento di 394 mila.A livello dimensionale, lehanno registrato un forte aumento degli occupati (+937 mila), mentre leregistrano un incremento di 559 mila e ladi 873 mila.