Milano Santa Giulia, Lendlease sigla partnership strategica con fondo PSP Investments

Risanamento

(Teleborsa) - La società internazionale, attiva nel Real Estate, ha siglato unadi lungo termine con ilper lo sviluppo di, uno dei maggiori progetti di riqualificazione urbana del capoluogo lombardo, con superficie complessiva di oltre 110 ettari e valore lordo di sviluppo di 2,5 miliardi di euro.Lo sviluppo dell’area sarà progettato secondotra cui l’obiettivo di raggiungere zero emissioni di carbonio e la certificazione WELL.La nuova partnership tra Lendlease e PSP Investments prevede unper l’acquisizione dei due edifici per uffici di livello premium, che sono in fase di costruzione a sud dell’area e già stati pre-locati. Lendlease svilupperà e gestirà gli edifici e la proprietà sarà suddivisa in parti uguali tra i due partner.La partnership tra Lendlease e PSP Investments contempla inoltre lodi Milano Santa Giulia, con le funzioni residenziali, commerciali e retail, attraverso unatra i due partner, come per l’area sud Lendlease si occuperà nei prossimi dieci anni della pianificazione, della progettazione e dello sviluppo del progetto.L'annuncio di oggi rientra nella strategia definita nel 2017 da Lendlease, dopo la firma dell'accordo strategico con, cui fa capo la proprietà del sito di Milano Santa Giulia.