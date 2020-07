Wall Street chiude in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

energia

finanziario

beni industriali

Pfizer

Walt Disney

Merck & Co

United Health

Walgreens Boots Alliance

Exxon Mobil

IBM

Chevron

Amgen

Netflix

Facebook

Amazon

Xilinx

Moderna

Western Digital

Micron Technology

(Teleborsa) -, tornato a scontare le ansie per il riemergere di contagi di Covid-19. Accolti con malumore anche i verbali della Fed che ha disegnato un quadro preoccupante per l'economia. Il, termina con un calo dello 0,30%, mentre chiude in lieve aumento l', che si porta a 3.116 punti. In rialzo il(+1,21%); come pure, sale l'(+0,7%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,29%),(+2,23%) e(+1,76%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,49%),(-1,04%) e(-0,48%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,21%),(+1,35%),(+0,98%) e(+0,97%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,56%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,25%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,84%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,17%),(+6,72%),(+4,62%) e(+4,35%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,20%.Affonda, con un ribasso del 4,08%.Crolla, con una flessione del 3,85%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,53%.ì