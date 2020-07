A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,79%, a 26.095 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 3.170 punti.Buona la prestazione del(+1,06%); con analoga direzione, in rialzo l'(+0,94%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,35%),(+1,02%) e(+1,02%).del Dow Jones,(+2,10%),(+1,97%),(+1,31%) e(+1,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,77%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,69%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,6%.Tentenna, che cede lo 0,59%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,61%),(+2,14%),(+2,10%) e(+1,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,53%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,44%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,13%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,09%.