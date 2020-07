Centrale Latte d'Italia: nuovo contratto finanziamento da 31,5 milioni

Centrale del Latte d'Italia

Deutsche Bank

(Teleborsa) -ha stipulato conun nuovo contratto di finanziamento per un importo massimo diIn particolare, si legge nella nota della società, il Contratto di Finanziamento prevede la concessione di una linea di credito per cassa a medio-lungo termine, di natura amortising, dell'importo capitale complessivo massimo pari aa un tasso Euribor (pari alla durata del periodo di interessi di 6 mesi) incrementato di un margine pari a(suscettibile di variazione annuale, in aumento o in diminuzione, in funzione del rapporto PFN/EBITDA), da rimborsarsi nel termine dii dalla data di sottoscrizione del Contratto di FinanziamentoIl Finanziamento verrà utilizzato dalla società per il rimborso dell'indebitamento finanziario a medio lungo termine esistente della societa' e di talune società da questa controllate, ivi incluso il rimborso del prestito obbligazionario denominato "Centrale del Latte d'Italia - Tasso Variabile - 2017/2024", emesso ilper complessivi 15 milioni e con scadenza ilLa società controllante, conclude la nota,ha concesso a favore delle Banche Finanziatrici una garanzia personale a prima richiesta per l'importo massimo complessivo pari all'importo capitale del Finanziamento, oltre ai relativi