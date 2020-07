Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

El.En

(Teleborsa) -, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Giù Wall Street.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,32%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,48%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 39,73 dollari per barile, in forte calo del 2,86%.Invariato lo, che si posiziona a +167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,21%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, in caduta libera, che affonda dell'1,73%, e preda dei venditori, con un decremento dell'1,21%.Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell'1,98%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 21.291 punti, in forte calo dell'1,86%.Negativo il(-0,91%); come pure, variazioni negative per il(-0,92%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,48%) e(+1,00%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,54%),(-3,30%) e(-2,81%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,75%) e(+1,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 4,45%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,33 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,30%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,05%),(+2,69%),(+2,36%) e(+1,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,61%.Sensibili perdite per, in calo del 3,52%.In apnea, che arretra del 3,40%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,37%.