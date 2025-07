Borse europee miste, Piazza Affari in rosso penalizzata da banche e utilities

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Nel complesso, i mercati sembrano continuare a scommettere su un'evoluzione positiva degli accordi commerciali per scongiurare tariffe molto più penalizzanti a partire dal prossimo 1° agosto e nonostante le continue dichiarazioni del Presidente Trump su tale tema.Sul fronte macroeconomico, inl'inflazione di giugno è stata confermata in calo al 2%, mentre inil deficit delle partite correnti è stato in calo a maggio. La produzione industriale inè tornata a calare a maggio di -0,7% m/m, dopo l’incremento di 0,9% m/m messo a segno ad aprile. La flessione è più ampia delle attese di consenso fissate a -0,2% m/m. La variazione annua corretta per gli effetti di calendario è tornata in rosso a -0,9% (contro +0,4% a/a atteso), dopo il brevissimo passaggio in territorio marginalmente positivo (+0,1%) il mese precedente.Per quanto riguarda la politica monetaria, i pubblicati ieri sera hanno mostrato una spaccatura all'interno del FOMC sul percorso di riduzione dei tassi, con solo "un paio" di membri aperti a considerare una riduzione dell'intervallo obiettivo per il tasso di riferimento già nella prossima riunione di luglio. Stamattina, la ha lasciato i tassi invariati al 2,5%.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.312,4 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 66,88 dollari per barile, in forte calo del 2,20%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +86 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con ilpari al 3,48%.piccola perdita per, che scambia con un -0,21%, buona performance per, che cresce dell'1,07%, e composta, che cresce di un +0,36%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,45%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 43.174 punti.Leggermente positivo il(+0,27%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,36%).di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,51%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,45%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,17%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,69%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,39%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,19%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,05%.scende del 2,01%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,20%),(+5,09%),(+3,51%) e(+2,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,50%. Calo deciso per, che segna un -2,04%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,52%. Tentenna, che cede l'1,34%.