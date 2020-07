CNH Industrial, tra leader mondiali nella gestione delle risorse idriche

CNH Industrial

(Teleborsa) - Un', che non ha mai sofferto di carenze idriche, ha sempre: l'direttamente dal rubinetto. Oggi, tuttavia, la popolazione globale in aumento unita alla crescente industrializzazione e urbanizzazione causano un incremento costante della domanda di questa risorsa essenziale. Laper il superamento di questo problema.ritiene che unaper la tutela e la promozione di ecosistemi sani, ma che. L'acqua infatti è, tanto che i suoi impianti operano localmente in modo da ridurre il fabbisogno idrico e i volumi delle acque reflue, senza che ciò vada a compromettere gli standard di qualità.Il modo migliore perè quello di. Nell'ultima puntata della serie Top Stories, sul sito cnhindustrial.com l'articolo, accompagna il lettore in una visita guidata ad alcuni dei siti produttivi dell'azienda nel mondo per vedere come stanno adottando iniziative di riduzione e riciclaggio dell'acqua. Da Plock in Polonia a Pithampur in India, fino al progetto pionieristico di raccolta dell'acqua in Tunisia, vediamo come CNH Industrial sia all'attraverso una combinazione tra progetti innovativi e l'impegno del personale e delle comunità in cui l'Azienda si trova a operare.Il riconoscimento internazionale delè stato recentementedalla sua inclusione nella prestigiosa, che include le società leader mondiali nella gestione delle risorse idriche.