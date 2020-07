ARERA: Roberto Malaman nominato nuovo Segretario generale

(Teleborsa) - Nell'odierna riunione straordinaria, il Collegio dell'– preso atto del rientro nei ruoli del Senato della Repubblica del Consigliere Edoardo Battisti -, a decorrere dal 13 luglio 2020,, attuale direttore Advocacy Consumatori e Utenti.La scelta è stata effettuata valorizzando il, che dal 1997 assicura la propria professionalità all'interno dell'Autorità, nella quale ha. Laureato in economia e commercio presso l'Università Cattolica di Milano,: Vice-President del NEON (National Energy Ombudsmen Network) Vice-Chair del Working Group on Customers and Retail Markets del CEER (Council of European Energy Regulators) e in precedenza chairman del Working Group Consumer Issues di MEDREG (Association of Mediterranean Regulators for Electricity and Gas).Nella medesima riunione il, Segretario Generale uscente, per l'importante contributo dato all'Autorità durante i due anni di svolgimento del proprio incarico.