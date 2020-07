CIR: acquisita una partecipazione in Giano Holding

CIR

EXOR

GEDI

(Teleborsa) -, Compagnie Industriali Riunite, ha acquistato da, oggi 13 lugli,o una, secondo quantosottoscritto in data 23 aprile 2020 tra CIR, EXOR N.V. e Giano Holding.Giano Holding è la società controllata da EXOR che, a seguito dell'acquisizione da CIR della partecipazione di controllo in GEDI, ha promosso un'avente ad oggetto lein circolazione non detenute dalla medesima, ad un prezzo unitario pari a € 0,46 ciascuna.A seguito della conclusione dell'offerta e del reinvestimento,nel, in trasparenza,di. Il reinvestimento ha avuto luogo ad un prezzo pari a 11.699.881,04 di euro (che corrisponde, in trasparenza, ad un prezzo di € 0,46 per azione GEDI).