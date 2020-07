Huawei annuncia risultati finanziari primo semestre 2020

(Teleborsa) -oggi ha. L'azienda ha generato un, registrando un, ilnel primo semestre del 2020 è stato delhanno realizzato rispettivamente unMentre i Paesi di tutto il mondo sono alle prese con la pandemia COVID-19, le tecnologie ICT sono diventate non solo uno strumento cruciale per combattere il virus, ma anche un motore per la ripresa economica.per mantenere stabili le operazioni di rete, accelerare la trasformazione digitale e sostenere gli sforzi al fine di contenere le epidemie locali e rilanciare le economie.