Aspettando il Recovery Fund, PE: 57% europei in difficoltà economica

(Teleborsa) - Durante la crisi del Covid-19 il 57% degli europei ha vissuto esperienze personali di difficoltà finanziarie, "di prendere il prima possibile le decisioni necessarie sul pacchetto per la ripresa"Lo scrive il Parlamento europeo, riportando i risultati di un sondaggio Eurobarometro condotto a giugno, in vista del vertice dei leadersul Rin programma il prossimo 17-18 luglio.Tra le difficoltà economiche citate dall'indagine, durante la pandemia il(37% italiani) ha sperimentato una perdita salariale, il 22% (33% italiani) si è visto costretto ad attingere ai risparmi, il 21% (27% italiani) è andato incontro alla disoccupazione o a schemi come la cassa integrazione, il 14% (21% italiani) ha avuto difficoltà nel pagare affitti, bollette o mutui, il 9% (12% italiani) ha dovuto chiedere aiuto a famigliari o amici.