IEG annuncia le date 2021 di Beer&Food Attraction

IEG

(Teleborsa) - Networking, nuovi modelli di business, engagement, ma prima di tutto un'con la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l'Out of Homecon un format only professional, output di un percorso strategico costruito in un proattivo ascolto del mercato.Coerentemente,e le calendarizza tra la domenica e il mercoledì a favore del target di addetti ai lavori.Una, messo a punto da IEG per l'i, con oltre cinquanta soluzioni che, nel caso di fiere dedicate al food&beverage, divengono ancora più articolate, dipanandosi anche sul tema delle dimostrazioni negli stand e negli eventi professionali che richiedono la preparazione e la somministrazione del cibo in assoluta sicurezza.In contemporanea,la più esauriente offerta di tecnologie e attrezzature per la produzione e il confezionamento di bevande.Confermato il lay out: B&F Attraction e BBTech Expo si estenderanno sul lato ovest del quartiere espositivo riminese, articolandosi su 10 padiglioni. Nel padiglione del beverage - novità del 2021 - si trasferirà l'International Horeca Meeting di Italgrob, per un'interazione ancora più efficace con le aziende presenti e gli operatori del comparto., insieme,, dai livelli produttivi a quelli distributivi fino all'anello finale dei bar, pub, birrerie, ristoranti e pizzerie. Qui le eccellenze birrarie e il top del beverage (acque, soft drinks, spirits) incontrano il food di qualità per il canale horeca e le tecnologie più avanzate. Un appuntamento propulsore di nuovi format di locali e nuove occasioni di consumo che mette al centro innovazioni e prospettive di business.