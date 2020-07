Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 26.141 punti, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.156 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,13%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(-0,01%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,03%) e(+0,45%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,54%.Tra i(+1,06%),(+0,90%),(+0,79%) e(+0,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,71%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,61%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,52%.(+4,89%),(+4,04%),(+3,17%) e(+2,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,01%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,89%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,71%.