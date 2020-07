Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04% sul, mentre, al contrario, l'ha perso lo 0,94%, terminando la seduta a 3.155 punti.Pessimo il(-2,16%); come pure, variazioni negative per l'(-1,03%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,53%) e(+0,42%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,12%),(-1,96%) e(-1,73%).Tra i(+4,08%),(+3,00%),(+2,07%) e(+2,03%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,09%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,62%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,80%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,60%.Tra idel Nasdaq 100,(+14,65%),(+9,62%),(+1,43%) e(+1,22%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,82%.Sensibili perdite per, in calo del 5,74%.In apnea, che arretra del 5,09%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,07%.