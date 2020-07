A Roma incontro dei Ceo di Elis per progetto Bussola per la Ri-nascita

Generali

(Teleborsa) - 46 CEO di Grandi Imprese Italiane del Consorzio(20 CEO in presenza e 26 da remoto) si sono incontrati a Roma ospiti di, AD di Cassa Depositi e Prestiti in un evento “aumentato” grazie all’aiuto del digitale, per tracciare insieme la rotta per ladel nostro Paese.Una “business round table” italiana di imprese che si impegna a dare un contributo al Paese prendendosi in carico azioni basate su valori condivisi e riconosciuti. I 46 CEO hanno risposto a 4 domande di senso su qualio riconosciuti possano far leva nel nostro Paese, quali siano i valori fondamentali della Nostra Comunità che andrebbero difesi e sostenuti, quali di questi sono oggi meno protetti e più a rischio nel contesto di maggiore fragilitàe cosa stanno facendo nella loro azienda per sostenere questi valori e come questo potrebbe essere di esempio per le Istituzioni e le loro misure di supporto.Il dibattito tra i CEO presenti si è concentrato sul senso diverso l’altro, verità, fiducia, coraggio, cura, protezione dei propri talenti, attenzione alla formazione e si è manifestata l’urgenza di generare buone pratiche che uniscano il meglio delle capacità umane e di quelle digitali, che vadano a creare menti estese (umano–digitale).Queste riflessioni verranno arricchite nei prossimi mesi e messe a terra dal team ELIS assieme a, Country Manager Italy & Global Business Linese CEO di Generali Italia in qualità di Presidente di turno del Consorzio ELIS, e ai CEO delle Consorziate, e raccolte in una "": documento che sintetizza i contributi dei CEO sui valori che devono ispirare la Ri-nascita del Paese e i temi alti sui quali le imprese, in concerto con le istituzioni, possono intervenire con un apporto concreto per una reale ripartenza."Dobbiamo fare in modo che tutto ciò che stiamo pensando diventi azione. Il mio messaggio da uomo d'azienda è: cerchiamo di diventare i leader del fare positivo, diventare non più solo portatori di un'idea ma portatori di un’azione." Così, Country Manager Italy & Global Business Lines Generali e CEO diche ha aggiunto: "Un’azienda ha successo quando fa crescere i propri dipendenti, collaboratori e stakeholders, il territorio e le comunità in cui opera dove vivono famiglie, aziende e associazioni".Questa "Bussola per la Ri-Nascita" rientra nel progetto, nato dalla volontà di CEO di grandi Imprese del Consorzio ELIS di essere guida del cambiamento all'interno delle proprie organizzazioni, assumendosi il compito di stimolare tutta la popolazione aziendale ad operare il cambio di mindset.