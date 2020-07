Lendlease seleziona E.ON ed Enel X come partner Energetici per MIND Milano Innovation District

E.ON

(Teleborsa) -, gruppo internazionale che opera nel real estate, infrastrutture, asset management e rigenerazione urbana, ha reso noto di aver definito le linee guida strategiche per lo sviluppo dell’intera infrastruttura energetica die di aver selezionato(società del) come Energy Partner – a seguito di una procedura competitiva di natura privatistica avviata a inizio anno - con cui andrà a definire nei prossimi mesi un accordo di sviluppo di lungo periodo - 25 anni - finalizzato alla costituzione di due società operative che progetteranno, realizzeranno e gestiranno le nuove infrastrutture energetiche a servizio dell’area di MIND in concessione a Lendlease per i prossimi 99 anni.E.ON ed Enel X, player leader del settore Energy & Utilities su scala internazionale, spiega in una nota Lendlease, si sono distinti per il carattere altamentedelleproposte, riflettendo inoltre la visione di MIND come ecosistema che guida e fa convergere innovazione, connessione e ricerca.E.ON, aggiudicataria del lotto, relativo alla generazione e distribuzione deidiper gli edifici, porterà a MIND la propria esperienza di Energy Provider consolidata nei centri urbani del Nord e Centro Europa.Enel X, aggiudicataria del lotto, guiderà lo sviluppo dellaprivata del sito svolgendo inoltre un ruolo strategico nella messa a terra di servizi innovativi per il sito, come ladeie soluzioni smart per l’illuminazione delle aree private di MIND.vuole essere sostenibile oggi e per le generazioni future. L’impegno diè quello di creare un distretto, a zero emissioni e dotato di soluzioni energetiche all’avanguardia che contribuiscano al benessere della comunità che lo vivranno. La nostra strategia passa dalla ricerca di partner che condividano una visione di lungo termine, con i quali andremo a lavorare per sviluppare MIND secondo principi di– ha commentato, Commercial Director del progetto MIND, Lendlease – La scelta di selezionarecome partner della strategia energetica rappresenta un passaggio fondamentale nel progresso del progetto. Questo accordo segna infatti l’incontro di due operatori leader nei settori property ed energy, come pochi a livello europeo per l’impegno in progetti di rigenerazione urbana di questa scala. Insieme a loro lavoreremo nei prossimi anni per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità di MIND e renderlo il luogo dell’innovazione anche sul piano energetico e ambientale".