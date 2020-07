Primo ordine italiano per l'elicottero ACH160 di Airbus

(Teleborsa) - A pochi giorni dalla certificazione dell'H160 ottenuta da parte dell’EASA,ha, in configurazione per sei passeggeri, da parte di un operatore specializzato in voli privati e d’affari che già impiega elicotteri bimotore ACH.L'ACH160, è l', è la versione premium del nuovo elicottero H160 che è stato certificato dall'EASA il primo luglio, e che sarà pronto per le consegne a clienti privati e business entro la fine dell'anno. Concepito come, l'H160 innalza gli standard di prestazioni, rapporto costi/benefici, comfort dei passeggeri e impatto ambientale per creare il benchmark degli elicotteri di classe media.