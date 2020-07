(Teleborsa) - L'ABI segnala che a ieri, 15 luglio, i finanziamenti richiesti dalle banche aldisono cresciuti adi Euro, condomande presentate, di cui 731 mila fino a 30 mila Euro, per 14,5 miliardi di Euro.L'ABI sottolinea che questi finanziamenti crescono quotidianamente in parallelo ad altre iniziative sociali delle banche, come le moratorie, che hanno raggiunto i: "cifre sempre più ingenti".