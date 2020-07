Poste Italiane, prima nella classifica Integrated Governance Index 2020

Poste Italiane

(Teleborsa) -in vetta alla classifica dell' "", un indice che misura il grado di. Giunto alla sua, l'Integrated Governance Index si basa sull'. I risultati dell'indagine di quest'anno, che ha coinvolto oltre, sono stati presentati nel corso della "ESG Business Conference", alla quale hannoOltre a guidare la classifica generale delle aziende che meglio hanno saputo integrare le politiche di sostenibilità nei loro piani strategici,di indagine introdotta quest'anno, denominata "" e relativa all'applicazione di sistemi e piattaforme digitali nella gestione dei dati ESG."Siamo orgogliosi di questo nuovo e prestigioso riconoscimento che conferma la leadership nazionale di Poste Italiane nella gestione integrata delle tematiche di governance, sociali e ambientali. - ha commentatoIl primo posto conseguito nel ranking IGI 2020, che arriva a solo due anni dall'entrata del Gruppo nell'Index stesso, e` une del focus prescelto per l'area di indagine straordinaria. Un risultato che ci sprona a consolidare l'impegno della nostra Azienda a perseguire obiettivi comuni basati su valori condivisi, ancor di più in questa particolare fase di ripartenza del Paese".