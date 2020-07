Trump, nuovo Piano anticrisi e profezie: "Virus scomparirà"

(Teleborsa) - I leader del partito repubblicano sono allaper discutere condi un nuovo piano di aiuti all'economia. Fra i presenti il numero uno dei conservatori in Senato,ma anche il Segretario al TesoroIl piano allo studio ha un valore dimiliardi di dollari ed è decisamente inferiore a quello daul quale spingono i democratici. Secondo indiscrezioni, Trump starebbe cercando di azzerare i fondi previsti dai repubblicani per finanziare i test sul coronavirus e il tracciamento dei contagi.Prosegue intanto il botta e riposta tra il Presidente Usa e l'esperto immunologo americanoDonald Trump lo ha descritto comesulla pandemia del, ripetendo l'affermazione del febbraio secondo cui il virus. In un'intervista a Fox News Sunday, ha aggiunto: "Una dichiarazione che stona con il quadro generale e una situazione dei contagi di Covid 19negli Usa, con il numero più alto di morti (140 mila) e contagi confermati (3,7 milioni). Tra l'altro, proprio la gestione della pandemia - che non ha convinto i più - ha contribuito al calo nei sondaggi del Tycoon in vista delleconche almeno nei