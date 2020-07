Vertice UE, Rutte: "Bene proposta super freno su Recovery"

(Teleborsa) -, ma unaa un accordo grazie alla proposta del presidente del Consiglio UE Charles Michel sulla governance del Recovery fund e il, la possibilità cioè di bloccare l'esborso dei fondi e chiedere la convocazione del Consiglio su eventuali scostamenti nell'uso degli stanziamenti.Lo ha confermato il premier olandese, a margine dei lavori del vertice UE, giunto al quarto giorno di trattative. "Stiamo tutti sulla stessa linea", ha specificato in un punto stampa a margine del Consiglio europeo a Bruxelles in merito a una ipotetica spaccatura con Danimarca e Svezia, più aperte alla discussione sui prestiti, e Austria e Paesi Bassi ancora molto contrarie."Ora c'è un", ha poi dichiarato citando il super freno d'emergenza, su cui "ritengo stia lentamente guadagnando consenso. Sono davvero contento, perché questa è stata una condizione cruciale per noi per essere in grado di costruire quel bilanciamento" tra prestiti e sovvenzioni".Soddisfatto anche il cancelliere austriaco,, per "essere riusciti a ottenere una, che era la nostra richiesta principale, un aumento degli sconti per l'Austria e la garanzia che investimenti e riforme saranno controllati. È davvero un ottimo risultato", ha commentato.Kurz ha poi riferito anche di "progressi sulla plastic tax" per le nuove entrate UE "con cui finanziare il debito".