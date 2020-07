Assegno unico universale, ok della Camera

(Teleborsa) -dellaalla proposta di legge del Pd sull’che passa ora all’esame del“L’assegno unico per lei è una riforma epocale. Lnel riconoscimento del valore sociale civile ed economico delle famiglie. Seessendo all’ultimo posto per natalità. Non solo quindi non nascono più figli ma pare non esservi più fiducia nel futuro”, queste le parole del capogruppo democratico alla Cameranella dichiarazione di voto sulla legge, di cui era primo firmatario.E’e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanzaanno di età di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione. Nel caso di figli successivi al primo, l’assegno subirà una maggiorazione del venti per cento, così anche nel caso di figlia o figlio disabile.– “Stiamo facendo i conteggi, anche sulla base della nuovache faremo; si era fatta un’ipotesi fra, in una prima simulazione. Importante è che le famiglie potranno contare su questa cifra, tutti i mesi, erogata con semplicità”, ha anticipato sempre nei giorni scorsi la Ministra per la FamigliaLa proposta di legge è uno deidel più ampio del Family Act pensato dal Governo con l’obiettivo dichiarato di sostenere la, favorire la crescita dei bambini e giovani e la conciliazione della vita familiare con il lavoro, soprattutto femminile. Un disegno organico di misure, composto da 8 articoli, pensate per le famiglie con figli, tra le quali spicca appunto