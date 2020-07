Aeroporto di Bari, inaugurata da Heinemann Italia una nuova area duty free

(Teleborsa) - L’conferma la sua vocazione internazionale. Da oggi, infatti, i passeggeri in transito nello scalo del capoluogo pugliese avranno a disposizione per lo shoppinginaugurata dalla multinazionale, già presente negli aeroporti di Bologna, Torino e Catania, con otto negoziProfumi eoltre a un vasto assortimento didel territorio, tra cui olio extravergine di oliva e vini, accompagneranno il passeggero in un viaggio sensoriale tra i colori e i sapori della Puglia."L’inaugurazione di questa nuova area commerciale – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia,– è un evento in linea con la vocazione internazionale dei nostri scali e con gli obiettivi della Società, orientati a garantire una sempreai passeggeri"."Inoltre, la scelta di Heinemann Italia è un segnale che va nella direzione di un progressivodei nostri; ritorno alla normalità che - come noto - passa, oltre che dalla ripartenza del traffico passeggeri, anche attraverso unae uno sviluppo delle attività commerciali degli scali aeroportuali"."Siamo convinti che la presenza di un partner commerciale di standing internazionale – ha concluso– rappresenti un valore aggiunto per tutti i passeggeri che transiteranno dall’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ e che, rientrando a casa, vorranno portare con loro un pezzetto della nostra Puglia”."Siamo lieti dell’apertura del nostro nuovo punto vendita – ha dichiarato, Amministratore delegato di Heinemann Italia - che è una grande conferma dell'impegno imprenditoriale di Heinemann Italia in Italia. Aeroporti di Puglia, gestore dell'aeroporto di Bari, gestisce un efficiente sistema aeroportuale in continua crescita e implementa importanti progetti di sviluppo. Sono convinto che la nostra partnership porterà a grandi risultati a Bari; in particolare per quanto riguarda la qualità dei servizi e dei prodotti offerti ai passeggeri. Heinemann – ha concluso Fassone - può ricorrere a 140 anni di esperienza nel mercato al dettaglio dei viaggi e dedicheremo pienamente questo know-how con grande entusiasmo e professionalità all'aeroporto di Bari e ai suoi passeggeri” .