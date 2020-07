Aspi, Commissione Vigilanza: per Palermo operazione industriale e di mercato

(Teleborsa) - L'operazione di Cassa Depositi e Prestiti in Asp" di CDP e risponde "".È quanto sottolinea in una nota la Commissione parlamentare di vigilanza sulla gestione separata dopo l'audizione dell', in relazione al ruolo di CDP nel futuro assetto societario diNel corso dell'audizione l'ad di CDP ha evidenziato che "l'operazione è coerente con la mission di Cassa Depositi e Prestiti: la tutela e l’impiego responsabile del risparmio postale degli italiani per il sostegno e la crescita economica del Paese", come si legge nella nota della Commissione, presieduta dall'on. Sestino Giacomoni (FI).Palermo ha ricordato il "a fianco dell'Italia per supportarne l'innovazione, lo sviluppo infrastrutturale e contribuire così al suo rilancio", evidenziando che "CDP per sua stessa natura è un investitore di lungo termine che opera secondoe privilegia capitali pazienti che sposino un progetto industriale di lungo periodo".L'ad ha poi sottolineato che "l'eventuale intervento di Cassa risponderebbe a una, nel pieno rispetto dello statuto e dei principi di sostenibilità economico-finanziaria dell’investimento, con".