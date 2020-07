Borse a cavallo della parità. Piazza Affari in rosso con banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, a causa dell'andamento negativo dei bancari, mentre, in risposta all'andamento contrastato dei Future USA. Pesano le rinnovate tensioni USA-XCina, che contribilanciano il dato positivo del sentiment dei consumatori in Germania.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,155. In discesa lo, che retrocede a quota +148 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,99%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, guadagno moderato per, che avanza dello 0,29%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,94% sulNel listino, il settori(-2,17%) è fra i peggiori.Tra idi Milano, in evidenza(+2,67%),(+1,41%),(+1,35%) e(+1,11%).In lettera, che continua la seduta con -4,57% dopo la notizia di una indagine della Procura di Pavia.In apnea, che arretra del 3,25%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,85%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,74% dopo che Mustier ha escluso nuove acquisizioni.di Milano,(+3,32%),(+2,49%),(+1,37%) e(+1,33%).Fra i più forti ribassi, che continua la seduta con -3,84%.Lettera su, che registra calo del 3,79%.Affonda, con un ribasso del 3,29%.Crolla, con una flessione del 3,01%.