Diasorin sotto pressione in scia indagine Procura Pavia

(Teleborsa) - Giornata drammatica per, che tratta in perdita del 4,97% a piazza Affari, in seguito alla notizia di unasu una potesi di peculato con ilrelativamente aiper la diagnosi di infezione daSono in corso indagini e sequestri di apparecchiature informatiche, per accertare se Diasorin sia stata privilegiata nell'accesso ai risultati delle attivita` di ricerca e sperimentazione effettuate dalla Fondazione Irccs San Matteo di Pavia. Sono indagati o vertici del San Matteo e di Diasorin. L'indagine - spiega la Procura - trae origine da una denuncia presentata da una societa` concorrente, che denuncia l'assenza di una gara per lo sviluppo di test sierologici e molecolari.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 169,3 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 164,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 162.