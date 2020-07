RWM Italia, AD Sgarzi: "Azienda non vuole abbandonare Domusnovas, Stato ci aiuti"

(Teleborsa) - Tutte le Regioni italiane stanno pagando un prezzo altissimo in scia all'emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese. Alcune più di altre, come ad esempio laalle prese con crollo del turismo e crisi occupazionale. Nelle ultime ore è arrivata un'altrasocietà italiana del gruppo del Gruppo tedescoriduce l’occupazione nello stabilimento di, nell’Iglesiente. Le commesse di sistemi d’arma persono bloccate da un anno dopo una mozione parlamentare votata dal precedente Governo, finché non ci sarà la pace con loE’ una constatazionequella di avere in portafoglio contratti importanti, che potrebbero dare lavoro a centinaia di persone ed essere obbligati a rimediare agli effetti del loro blocco con i mezzi della riduzione dei contratti a termine e con la cassa integrazione.A parlare è l’ingegnerAmministratore Delegato di(che ha due moderni stabilimenti: uno nei pressi dell’aeroporto militare di Ghedi, in provincia di Brescia e l’altro in Sardegna) in una nota diffusa daSiamo a Domusnovas, Sud Sardegna, la provincia che una volta era Carbonia-Iglesias. Appena 6700 anime ed un'che gravita quasi interamente sulle sorti dellaIl 29 luglio dello scorso anno – spiega Sgarzi – laoggetto del provvedimento di sospensione delle licenze di esportazione per bombe d’aereo verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Fu l’unica società italiana ad vedere interrotta l’esecuzione di contratti in corso,operativi sulla base di regolari autorizzazioni del Governo”. Il provvedimento fu preso in seguito ad una mozione parlamentare, del precedente esecutivo, che vieta la vendita di bombe d’aereo e missili all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti fino a quando non ci sarà un progressoDa allora, l’azienda, con la collaborazione dei sindacati – prosegue l’AD – si è sempre adoperata per dare continuità occupazionale alla maggior parte dei lavoratori. Con un grande sforzo organizzativo è stato rivisto il programma di produzione, anticipando tutte le lavorazioni possibili e una parte dei lavoratori e’ stata ricollocata in altri settori o nello stabilimento di Ghedi. Nell’ultimo anno, l’attività commerciale per l’acquisizione di nuove commesse si è fatta sempre più difficile,- in particolare verso alcuni Paesi- per la crescente mancanza di fiducia nella possibilità da parte d, a causa della sospensione delle licenze di esportazione decisa dal Governo.La situazione, di per sé complicata, si è poi aggravata, da marzo 2020, a causa della pandemia di"Alla fine diavremo terminato tutte le produzioni inerenti ai contratti in essere precisa Sgarzi "e da quella data, non saremo per mesi impegnati a Domusnovas in regolari attività produttive, se non brevi e saltuarie. Dal 1 agosto 2020, di conseguenza, non saremo in grado di rinnovare il contratto a circa 80 lavoratori a tempo determinato, che si vanno a sommare agli altri 110 a cui non è stato possibile dare continuità lavorativa da ottobre 2019. Sempre a partire dal 1 agosto 2020 inizierà la cassa integrazione per 90 lavoratori. In ogni caso, per assicurare futuro all’Azienda, proseguiranno gli investimenti per i nuovi impianti, con l’obiettivo di completarli prima possibile; in questo modo, laMa lo Stato non si deve girare dall’altra parte. Un intervento del, come in altre zone di crisi del Paese, è ancora più urgente in una regione che sta scontando da anni una gravissima crisi occupazionale, acuita nel 2020 dal tracollo dell’industria turistica.Non ci arrendiamo – conclude Sgarzi – anche in un momento assai difficile. I lavoratori devono essere certi che questo, per la Società, non è motivo di sconforto, al contrario: con maggiore determinazione del solito, non lasceremo nulla di intentato, per superare, al più presto e a testa alta, gli ostacoli che l