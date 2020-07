Istat, ancora in miglioramento fiducia imprese mentre scema per consumatori

(Teleborsa) -a luglio, mentre, sebbene gli indicatori del sentiment restino su livelli piuttosto bassi e comunque inferiori ai livelli pre-Covid.E' quanto rileva l'ultimo sondaggio dell'secondo cui si registra una leggera flessione del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 100,7 a 100, mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese sale per il secondo mese consecutivo, passando da 66,2 a 76,7.Dopo il recupero di giugno, il sentiment dei consumatori è in lieve flessione, a causa del, che scendono rispettivamente a 85,7 e 104,2.Cresce invece sia la componente personale (da 104,5 a 105,2) sia quella corrente (da 96,4 a 97,3), a denotare un giudizio migliore sulla propria situazione attuale,Il clima di fper il secondo mese consecutivo, grazie ali, in particolare i servizi. In particolare, nell'industria l’indice di fiducia del settore manifatturiero sale da 80,2 a 85,2 e nelleaumenta da 124,0 a 129,7, riportandosiregistrati all'Per quanto attiene alle componenti dell’indice di fiducia, nell'industria manifatturiera migliorano sia i giudizi sugli ordini sia le attese di produzione. Le scorte di prodotti finiti sono giudicate in decumulo rispetto al mese scorso. Per le costruzioni, l’aumento dell’indice è trainato da un deciso miglioramento dei giudizi sugli ordini a cui si unisce un peggioramento delle aspettative sull’occupazione presso l’impresa.Per il comparto dei servizi, si evidenzia unadell’indice sia nei(da 52,1 a 65,8) sia nel(l’indice passa da 79,6 a 86,3). Migliorano tutte le componenti dell’indice; in particolare, nei servizi si segnala il deciso recupero dei giudizi e delle attese sugli ordini e nel commercio l’aumento marcato sia dei giudizi sia delle aspettative sulle vendite.