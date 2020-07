Cattolica acquisisce il 100% di Berica Vita

(Teleborsa) -ha perfezionato l'da, attualmente in liquidazione coatta amministrativa, arrivando così a detenere ildi Berica Vita.Lo comunica il Gruppo in una nota in cui specifica che l'operazione conclude il riassetto delle partecipazioni detenute in joint venture con Banca Popolare di Vicenza e si inserisce nel piu` ampio contesto di razionalizzazione e semplificazione del Gruppo Cattolica.Cattolica sottolinea che l'acquisizione di Berica Vita S.p.A. non comporta impatti materiali sulla posizione di solvibilita` del Gruppo.