Coronavirus, Trump: "Enormi progressi verso vaccino"

(Teleborsa) - "Sul fronte del vaccino stiamo facendo enormi progressi. Non siamo mai andati così veloce". È quanto ha affermatoannunciando che negli Usa "si stanno producendo in anticipo i candidati al vaccino più promettenti".La ricerca sulle armi contro la pandemia di Covid-19 avanza rapidamente con, negli Usa, un altro vaccino – il quinto secondo la classifica più aggiornata dell'– arrivato alla, la più avanzata della sperimentazione clinica. Ad averlo messo a punto è l'in collaborazione con ldiretto daI test saranno condotti in 89 località degli Stati Uniti su circa, che riceveranno due dosi del vaccino a distanza di 28 giorni, oppure due dosi di placebo."Anche se le mascherine, il distanziamento sociale e la quarantena possono aiutare a mitigare la diffusione del virus SarsCov2, abbiamo urgentemente bisogno di un vaccino sano ed efficace per controllare questa pandemia", ha affermatoprevendendone l'arrivo tra ottobre e novembre. Se il vaccino dimostrerà di essere sicuro, l'azienda prevede di consegnare almeno, ma probabilmenteIn, nel frattempo, va avanti la ricerca condotta dalsugli anticorpi presenti nelGli ultimi risultati indicano, fra i ricoverati in terapia intensiva, un tasso di mortalità sceso dal 13-20% al 6%.Sul fronte dei farmaci unane indica 21 potenzialmente efficaci a combattere il nuovo coronavirus.Secondo un documento realizzato dalla, tuttavia, sarà necessario ancora un anno per avere il vaccino.