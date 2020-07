Fondazione Vodafone e "Cervelli Ribelli" a sostegno delle persone autistiche

(Teleborsa) -lanciano il progetto per ilal mondo pensato per ridurre concretamente il rischio di scomparsa delle persone con. Nato dal coinvolgimento di un team di esperti formato da medici, psicologi, educatori, informatici e designer, il dispositivo si propone di evitare possibili incidenti delle persone autistiche, senza rinunciare a momenti all’aria aperta e a occasioni d’inclusione.Dalla prima fase di analisi dello scenario, che ha evidenziatodei soggetti con autismo, si passa alla seconda parte del progetto incentrata sulla prototipazione del dispositivo che integra le indicazioni e gli studi delle diverse aree di competenza coinvolte: clinico-scientifica (benessere), tecnologica e di design e usability (materiali, colori e aspetti ergonomici).verranno presentati ia cui seguirà una fase disul campo per perfezionare il prodotto.Questa tipologia di dispositivo, pensata per le persone autistiche, potrà poi dare un grande contributo nel supporto di persone con altre patologie, come"Il fenomeno della scomparsa di persone con autismo è molto diffuso. Gli studi concordano sul fatto che si tratti di un rischio concreto che queste persone e le loro famiglie devono affrontare ", spiega, Presidente di Fondazione Vodafone Italia, aggiungendo che questa tecnologia "porterà un beneficio concreto nella qualità di vita delle persone e delle loro famiglie"."Avevo da anni il proposito di contribuire alla realizzazione di un dispositivo elettronico specifico, per compensare la tendenza di perdersi da parte di persone variamente disposte nello spettro autistico, con diversi livelli di autonomia, consapevolezza, capacità cognitive", afferma, Presidente di Cervelli Ribelli, aggiungendo "grazie al supporto di Fondazione Vodafone che da subito ha creduto nel progetto, vedo la possibilità concreta di realizzare il primo vero ausilio tecnologico studiato appositamente per dare maggiore sicurezza di movimento e quindi facilitare l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone autistiche".