Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale, dopo il via libera del GOP al nuovo pacchetto di aiuti ed alcuni dati macro migliori delle attese. Ilsale dello 0,43%; sulla stessa linea l', che raggiunge i 3.239 punti. Effervescente il(+1,82%); come pure, sale l'(+0,81%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,61%),(+1,41%) e(+0,87%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,26%) e(-0,81%).Tra i(+3,26%),(+2,37%),(+2,37%) e(+2,19%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,05%.In caduta libera, che affonda del 2,02%.scende dell'1,65%.Calo deciso per, che segna un -1,55%.Tra i(+9,15%),(+8,65%),(+5,28%) e(+5,09%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,23%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,71 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,53%.Sensibili perdite per, in calo del 3,02%.