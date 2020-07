Calo nei mercati europei, Milano inclusa

S&P-500

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in calo.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.948,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,27%, scendendo fino a 39,92 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +151 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,96%.tonfo di, che mostra una caduta del 3,45%, lettera su, che registra un importante calo del 2,31%, e affonda, con un ribasso del 2,13%.Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 3,28%, portando avanti la scia ribassista di sette cali consecutivi, avviata il 22 di questo mese; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 21.005 punti, in forte calo del 3,02%.Variazioni negative per il(-1,04%); sulla stessa tendenza, in ribasso il(-0,71%).In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,46% sul precedente.Nel listino, i settori(-5,91%),(-4,62%) e(-3,89%) sono tra i più venduti.In questaper Piazza Affari, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,04%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 6,55%.Crolla, con una flessione del 5,73%.Sotto pressione, che accusa un calo del 5,39%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,95%),(+2,06%),(+1,72%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,29%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,57%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,55%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,35%.