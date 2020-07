Tim lancia fondo Venture capital UV T-Growth da 150 milioni di euro

Telecom Italia)

(Teleborsa) -, attraverso la propria società dedicata al Corporate Venture Capital, ha sottoscritto un accordo con, gestore indipendente di venture capital specializzato in investimenti nelle tecnologie digitali fondato da Paolo Gesess e Massimiliano Magrini, per lanciare unLa nuova realtà - si legge in una nota del Gruppo - nasce per sostenere investimenti in imprese innovative mature e PMI e sviluppare progetti tecnologici in Italia e all'estero, con particolare focus alla tecnologia 5G., che ha come. Il nuovo fondo sarà aperto anche ad altri investitori istituzionali italiani ed esteri e verrà gestito indipendentemente da United Ventures. TIM Ventures metterà a disposizione del fondo le sue risorse e i suoi asset strategici, mentre un team autonomo, selezionato da United Ventures, si occuperà della gestione.In dettaglio, UV T-Growth investirà in imprese innovative "late stage" prevalentemente in Italia e in Europa. Gli ambiti tecnologici saranno, attraverso lo sviluppo di soluzioni cloud, internet of things, edge computing, intelligenza artificiale, realtà virtuale, realtà aumentata e applicazioni di cyber security e sistemi di pagamento in mobilità. Il tutto con l'obiettivo di creare nuovi servizi, tra gli altri, per la Smart City, la Smart home, la scuola e il mondo del lavoro."TIM rilancia con forza la propria presenza nel mercato del venture capital al fianco di un partner di standing come United Ventures. Con il lancio di UV T-Growth ci impegniamo a favorire la crescita del 5G in Italia, che sarà la tecnologia abilitante dei prossimi anni per cittadini e imprese", ha commentato, Chief Financial Officer di TIM."Siamo convinti - ha concluso Ronca - che con questa iniziativa andremo a stimolare ulteriore competitività, dando impulso a nuovi investimenti e confermare il nostro sostegno allo sviluppo del digitale nel Paese".