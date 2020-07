In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,183. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,96%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 39,96 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +154 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,01%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, lettera su, che registra un importante calo dell'1,54%, escende dell'1,43%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,71%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da otto cali consecutivi, in essere dal 22 di questo mese; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 20.889 punti.In moderato rialzo il(+0,51%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,64%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,27%),(+0,89%) e(+0,59%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,48%),(-1,90%) e(-1,84%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,41%),(+4,29%),(+2,43%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,43%.Affonda, con un ribasso del 5,15%.Calo deciso per, che segna un -3,54%.Crolla, con una flessione del 3,20%.del FTSE MidCap,(+5,67%),(+5,51%),(+4,23%) e(+3,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,28%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,93%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,27%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,91%.