Coronavirus: ancora in calo i nuovi contagi

(Teleborsa) - Sonoda Covid nelle ultime 24 ore in Italia, mentre sonoe tutte in Lombardia secondo quanto emerge dai dati del Ministero della Salute.effettuati sono stati, 17 mila circa meno di ieri. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi. Sono 200.460 le persone guarite dal Covid in Italia dall'inizio dell'emergenza. Sono invece 42 i pazienti in, mentre aumentano lievemente i, che sono ora 708. Lesono 11.706, gli12.456. I casi totali sono 248.070.