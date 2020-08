Dl Agosto, Catalfo: "Ora sussidi legati a politiche attive"

(Teleborsa) - "Con un percorso graduale dobbiamo passare da politiche passive a misure attive". Questa laannunciata dalper evitare una pesante crisi occupazionale quando finirà il "divieto di licenziare" e quando terminerà la cassa integrazione Covid-19."Nella primissima fase dell'emergenza con gli ammortizzatori sociali e lo stop ai licenziamenti – ha affermato Catalfo in un'intervista ad Avvenire – abbiamo fatto sì che si tutelassero milioni di posti lavoro e le attività di migliaia di imprenditori, come hanno dimostrato studi nazionali e internazionali. Ora dobbiamo continuare ad accompagnare le imprese con l'utilizzo di ammortizzatori sociali, offrendo però alle realtà produttive anche laNel– ha spiegato il ministro – "verrà potenziato il, introdotto nelcon l'articolo 88, con altri 500 milioni portando il totale a 730 milioni. Grazie a questo fondo le imprese potranno rimodulare l'orario di lavoro dei propri dipendenti destinando parte di esso alla loro formazione: questa parte dell'orario verrà retribuita dallo Stato". L'– ha aggiunto Catalfo – sarà "dellaE insieme al ministro Franceschini stiamo studiando un ulteriore esonero contributivo di 3 mesi per le assunzioni dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali".Parlando delil ministro ha respinto le critiche affermando che nella maggioranza è allo studio l'ipotesi di "per coloro che sono rimasti esclusi". La misura – ha sottolineato Catalfo – "ha funzionato e anche bene. Ci sono stateche hanno usufruito di questo fondo e altrettante richieste sono in fase di valutazione dell'Inps. Al 29 luglio sono. In totale, considerando che sono nuclei familiari, parliamo quindi di circa. Significa che l'emergenza, sottolineata anche dallaveva un fondamento".Nel corso dell'intervista affrontato anche ilr. "Il primo traguardo – ha spiegato Catalfo – lo abbiamo raggiunto con la norma contenuta nel. Ora l'obiettivo è quello di riuscire a tagliare quello delIl primo confronto è stato positivo e ora ci rivedremo nella seconda settimana di settembre per un nuovo round. Finora comunque sono stati fatti passi avanti importanti sulle tutele, a partire dale anche a livello europeo siamo uno dei Paesi all'avanguardia su questo punto. Continueremo – ha concluso – a lavorare per regolamentare ulteriormente questa tipologia di lavoro di cui abbiamo toccato con mano l'importanza anche nei mesi duri del lockdown".